Пропавшую в Липецкой области девочку нашли в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Пропавшую в Липецкой области восьмилетнюю девочку нашли в столице.
"Жива, все хорошо", – цитирует РИА Новости представителя пресс-службы ГУ МВД по региону.
Ребенок проживает в селе Паниковец Елецкого района. Утром в понедельник, 2 сентября, она ушла из своего дома и пропала. Следователи по факту безвестного исчезновения возбудили дело об убийстве. По данным СМИ, девочка находилась в Москве с отцом.
Ранее сообщалось, что, по данным МВД, каждый год в России пропадают десятки тысяч детей. За последние пять лет разыскивалось около 40 тысяч несовершеннолетних. Из них почти 13,5 тысяч человек – это малолетние дети.
В августе 2019 года президент подписал закон, который позволяет искать пропавших детей с помощью их смартфонов. Геолокационные данные должны помочь быстрее определить, где находится ребенок.
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