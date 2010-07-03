Пропавшую в Липецкой области девочку нашли в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Пропавшую в Липецкой области восьмилетнюю девочку нашли в столице.

"Жива, все хорошо", – цитирует РИА Новости представителя пресс-службы ГУ МВД по региону.

Ребенок проживает в селе Паниковец Елецкого района. Утром в понедельник, 2 сентября, она ушла из своего дома и пропала. Следователи по факту безвестного исчезновения возбудили дело об убийстве. По данным СМИ, девочка находилась в Москве с отцом.

Ранее сообщалось, что, по данным МВД, каждый год в России пропадают десятки тысяч детей. За последние пять лет разыскивалось около 40 тысяч несовершеннолетних. Из них почти 13,5 тысяч человек – это малолетние дети.

В августе 2019 года президент подписал закон, который позволяет искать пропавших детей с помощью их смартфонов. Геолокационные данные должны помочь быстрее определить, где находится ребенок.

