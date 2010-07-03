Пропавшую в лесу Ленобласти девочку нашли живой

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Девочку, которая пропала в лесу в Тосненском районе Ленинградской области, нашли живой.

Как сообщили ТАСС в МВД по региону, здоровью 6-летнего ребенка ничего не угрожает.

Поиски велись в лесном массиве у деревни Трубников Бор. В операции участвовали более 100 человек. О пропаже девочки в полицию в четверг, 29 августа заявил ее дедушка.

Ранее пятилетнюю девочку, заблудившуюся 18 августа, в лесу в Нижегородской области, обнаружили живой на четвертые сутки поисков в 1,5 километра от дома.