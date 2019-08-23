"Главное – она жива": рассказ волонтера о спасении заблудившейся в лесу пятилетней девочки

Сразу две невероятных истории спасения маленьких детей с разницей в неделю прогремели на всю Россию. 15 августа после двух суток поисков нашли трехлетнего мальчика, который заблудился в тайге в Омской области. А 21 августа из нижегородского леса вывели пятилетнюю Зарину, бродившую там в одиночестве целых три дня. Мы поговорили с Алексеем Макаровым, который на своих руках выносил маленькую девочку из ночного леса. Он рассказал, как проходили поиски, почему он решил стать волонтером и что заставляет в любое время дня и суток ехать в лес на помощь пропавшим.

Три дня в глухом лесу

"Внимание! Выезд! Лес!" – мгновенно разнеслось по соцсетям сообщение от поискового отряда "Лиза Алерт" в Нижегородской области. Пропала девочка Зарина, пять лет, ушла из дома 18 августа в лес и до сих пор не вернулась. "Сбор в 18:00, лес сырой, берите с собой комплект сменной одежды, перекус, фонари, репелленты", – гласило сообщение.



Алексей Макаров, являющийся волонтером поисково-спасательной группы "Рысь", в этот момент только вернулся домой с охоты. Но, увидев сообщение, немедленно отреагировал и даже не переодеваясь отправился на поиски. Пришлось вновь сесть за руль и поехать за 140 километров в Вознесенский район. Дороги там непростые, поэтому добирался до места Алексей часа два, по пути захватив в машину других волонтеров из своего отряда.

Мужчина признается, что в тот момент никто не думал, как пятилетняя девочка оказалась в лесу, пошла ли за грибами-ягодами или просто случайно заплутала, ведь лес находился рядом с ее деревней. Волонтеры сконцентрировались на том, что малышка в лесу, она там одна, и ей необходимо помочь. К моменту, когда команда приехала в деревню, откуда ушла Зарина, там уже был сформирован штаб.

Мы зарегистрировались, сообщили, кто и откуда. Нам нарезали задачу, поставили старшего группы и выделили квадрат для прочеса.

Старшим назначили Андрея Рачкова, и группа выдвинулась в лес. Обычно при поиске делается карта местности, и на нее накладывается "сетка", каждый квадрат – размером 500х500 метров. Поисковики идут "линейкой" на расстоянии зоны видимости, что в густом лесу с буреломом и травой составляет метра два. Группа прочесывает квадрат, доходит до конца, разворачивает и затем идет в обратную сторону. Время прохождения квадрата зависит от масштабов и сложности леса, наличия оврагов, непроходимого бурелома и других препятствий.



По данным ГУ МЧС России по Московской области, с начала 2019 года только в подмосковных лесах потерялись 1048 человек, из них 110 детей (это в три раза больше, чем годом ранее). Спасательными службами и добровольцами были обнаружены и выведены 106 детей, четверо нашли выход из леса самостоятельно.



Алексей все три дня прочесывал лес с шести вечера до шести утра, потом ехал на основную работу и вновь возвращался к поискам. "Я практически не спал, был на энергетиках и на кофе. Полчасика вздремнешь в промежутке между лесом и работой и все", – вспоминает волонтер.



Фото: предоставлено героем материала

На третий день поисков группа вновь приехала на место и начала работать в заданном квадрате. В лесу они пересеклись с другой группой поисковиков, ребята которой случайно забрели в чужой квадрат из-за проблем с навигацией. Волонтеры "Рыси" решили узнать, что случилось и почему те находятся в их квадрате.

Пока мы разговаривали, случилась небольшая заминка, услышали тонкий-тонкий писк. Сначала подумали, что птица. Решили работать на женский голос, потому что девочка может испугаться мужского голоса.

Как отмечает командир ПГС "Рысь" г. Арзамас Татьяна Аникина, по стандартам поиска, когда в лесу теряется женщина, поисковики работают на отклик мужчины. Если теряется мужчина, то, наоборот, на отклик женщины. В случае с ребенком обычно окликает женщина, чтобы малыш не испугался и зовущий голос напоминал мамин. Когда поисковики услышали писк, одна из женщин-волонтеров кликнула: "Зарина! Ты где?" Она откликнулась: "Я тут!" Ребята сразу доложили об этом в штаб и двинулись на голос.

Идем на голос, потом опять тишина. Останавливаемся, молчим. Женщины опять кричат, и она откликается. Последние 30 метров бурелома все уже бежали бегом.

"Мы нашли ее в кустах, я забрал девочку на руки, ребята сразу ее осмотрели. Про эмоции уже не думали. Думали, как ее вынести, ведь там такой бурелом. Ребята из группы учебного центра "Ратник" войск национальной гвардии школы № 51 шли впереди меня и рвали ветки, расчищали дорогу. Они прям молодцы, благодаря им мы быстро вышли. Потому что просто так выйти оттуда было бы очень долго", – вспоминает Алексей.



В поисках ребенка было задействовано около тысячи человек – сотрудники полиции, МЧС, СК, Росгвардии, местные жители и волонтеры, в том числе и из Москвы. Запускали квадрокоптеры, тепловизоры и приборы ночного видения. Водолазы прочесывали дно водоемов, а над лесом включали запись голоса мамы девочки, боясь, что чужих голосов Зарина может испугаться.



Волонтеры рассказали, почему не хлопали, когда нашли девочку в лесу

Когда волонтер взял Зарину на руки и спросил, страшно ли ей было, она ответила, что нет. А на вопрос "чего тебе хочется?" попросила тортик и попить. Тортик ей, конечно, давать не стали, потому что для ребенка после трех дней голодания это было опасно. Просто напоили водой, укутали в одеяло и стали эвакуировать. Всю дорогу Зарина молчала, прижавшись к Алексею, который выносил ее на руках, местами чуть ли не бегом.

Все мысли и переживания о том, что произошло, у Алексея возникли уже позже, когда девочку отдали врачам и успокоились. Мужчина до сих пор не верит произошедшему: "В лесу дикие животные, змеи, медведи – как она вообще выжила в этом лесу? Ее просто охранял ангел-хранитель, это чудо какое-то! Очень сильная девочка оказалась, молодец!"

"Лес я знаю, вот и пригодился"

Фото: предоставлено героем материала

В ряды волонтеров-поисковиков Алексей Макаров вступил около года назад. По специальности он слесарь-ремонтник, работает в крупной энергетической компании. Помимо этого мужчина увлекается охотой и неплохо ориентируется в лесу, даже позывной ему местные дали – Егерь (позже это стало его позывным при поисках).

Как-то я просто лазил по интернету, смотрю: требуются добровольцы. Думаю, почему бы и нет? Лес я знаю, может, пригожусь. Отправил заявку, вот и пригодился.

Вне сезона охоты Алексей помогает местным егерям кормить диких зверей и следит за тем, чтобы люди не занимались браконьерством. Лес для Алексея – знакомая и близкая среда, и, уже заходя туда, он рефлекторно обращает внимание на все: следы, сломанные ветки, незаметные для простого жителя детали. Это хорошо помогает ему в работе поисковика.

Несмотря на то, что мужчина много времени проводит наедине с природой, семья к его увлечениям относится с пониманием, а он в свою очередь старается уделять родным больше внимания. Двух своих дочерей папа тоже водит за грибами, а заодно и учит, как ориентироваться в лесу. Так, глядя на пример отца, младшая уже собралась стать охотником, как только подрастет.

На поиски пропавших Алексей выезжает довольно часто: то грибники пропадут, то бабушки и дедушки заплутают. И на беду маленькой девочки волонтер не смог не откликнуться, сам являясь отцом девочек. Когда папа счастливый вернулся домой после успешных поисков, дочки сказали: "Папочка, ты герой!"



Фото: предоставлено героем материала

Теперь Алексей действительно местный герой, но на очередную похвалу со стороны он реагирует смущенно и даже с некоторым негодованием: "Ну вот опять "я" нашел! Там около тысячи людей искали, люди со всей России ехали! Добровольцы, местные жители, а все, кто не могли выехать на поиски, помогали продуктами".

Алексей Макаров признается, что после истории успешно найденной Зарины у него появилось еще больше желания заниматься поисками: "Семья мной гордится, но самое главное, что найденная девочка жива, а все остальное неважно".