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Москва 24

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00:21

Потерявшуюся в лесу под Нижним Новгородом девочку нашли живой спустя три дня

происшествия

00:21

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пятилетнюю девочку, заблудившуюся в воскресенье, 18 августа в лесу в Нижегородской области, обнаружили живой на четвертые сутки поисков в 1,5 километра от дома.

Как сообщил ТАСС глава администрации Сарминского сельсовета Вознесенского района Владимир Устимкин, ее нашли недалеко от села Кочгар в 500 метрах в сторону леса.

Девочку в сопровождении родителей доставили в больницу. Ее состояние оценивается как тяжелое, организм ребенка обезвожен, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.

Девочка, приехавшая к родственникам в село в Степановка, пропала в лесу днем 18 августа. По факту ее безвестного исчезновения было возбуждено уголовное дело.

Поиски ребенка велись более трех суток, в них были задействованы около тысячи человек – сотрудники полиции, МЧС, СК, Росгвардии, волонтеры и местные жители.

15 августа в Омской области нашли живым трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу. Ребенка обнаружила одна из поисковых групп также в 1,5 километрах от места пропажи.

"Вечер": миссия – выжить в лесу

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происшествия

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