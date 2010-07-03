Потерявшуюся в лесу под Нижним Новгородом девочку нашли живой спустя три дня

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пятилетнюю девочку, заблудившуюся в воскресенье, 18 августа в лесу в Нижегородской области, обнаружили живой на четвертые сутки поисков в 1,5 километра от дома.

Как сообщил ТАСС глава администрации Сарминского сельсовета Вознесенского района Владимир Устимкин, ее нашли недалеко от села Кочгар в 500 метрах в сторону леса.

Девочку в сопровождении родителей доставили в больницу. Ее состояние оценивается как тяжелое, организм ребенка обезвожен, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.

Девочка, приехавшая к родственникам в село в Степановка, пропала в лесу днем 18 августа. По факту ее безвестного исчезновения было возбуждено уголовное дело.

Поиски ребенка велись более трех суток, в них были задействованы около тысячи человек – сотрудники полиции, МЧС, СК, Росгвардии, волонтеры и местные жители.

15 августа в Омской области нашли живым трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу. Ребенка обнаружила одна из поисковых групп также в 1,5 километрах от места пропажи.