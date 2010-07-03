Грибник обнаружил в лесу мужчину, которого искали 8 дней

16:15
16:15
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Мужчину, которого спасатели искали восемь дней, обнаружил в подмосковном лесу грибник. Об этом случае рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе ГКУ МО "Мособлпожспас".
По данным организации, 28 июля в дежурную службу "Система-112" обратился житель поселка Осаново-Дубовое в городском округе Шатура. Мужчина сообщил, что его брат пошел гулять в лес и не вернулся. "Поиски осложнялись тем, что заблудившийся страдает потерей памяти и плохо ориентируется в пространстве", – отметили сотрудники "Мособлпожспаса".
Спасательная операция продолжалась восемь дней. В ней принимали участие сотрудники полиции и лесничества, волонтеры отряда "Лиза-Алерт". Однако их поиски не дали желаемого результата.
"Случайно обнаружил потерявшегося мужчину другой местный житель, отправившийся за грибами", – рассказали в пресс-службе. Грибник "оперативно связался со спасателями и отвел их к потерявшемуся", уточнили сотрудники "Мособлпожспаса", добавив, что, проведя несколько дней в лесу, мужчина был обезвожен и сильно истощен. Спасатели оказали ему первую помощь, а затем на носилках вынесли из леса и передали врачам.
Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили мужчину, потерявшегося в лесу в городском округе Ступино. Поиски увенчались успехом еще до наступления сумерек.
Спасатель поисково-спасательного отряда № 16 Дмитрий Широков напомнил о правилах безопасности в лесу. По его словам, заблудиться может любой человек вне зависимости от возраста, знания леса и уровня подготовки. Как напомнил специалист, поход в лес должен начинаться с экипировки: одежда должна быть чуть теплее, чем требуется по погоде. Также следует надевать на прогулку в лес яркую одежду, которую спасателям легче заметить. Широков подчеркнул, что заметить человека в темной одежде, а тем более в камуфляже, на фоне зелени очень сложно. Также с собой в лес обязательно нужно взять заряженный мобильный телефон.
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