Подмосковные спасатели вывели из леса заблудившегося мужчину

Подмосковные спасатели обнаружили мужчину, потерявшегося в лесу в городском округе Ступино, сообщает Агентство "Москва".
Инцидент произошел 11 апреля. К спасателям поступил вызов на поиск потерявшегося в лесу местного жителя. На место предполагаемого поиска прибыла дежурная смена поисково-спасательного отряда №16. Еще до наступления сумерек специалисты нашли мужчину и вывели его из леса.
Спасатель поисково-спасательного отряда № 16 Дмитрий Широков напомнил о правилах безопасности в лесу. По его словам, заблудиться может любой человек, вне зависимости от возраста, знания леса и уровня подготовки.
Поход в лес должен начинаться с экипировки: одежда должна быть чуть теплее, чем требуется по погоде. Также следует надевать на прогулку в лес яркую одежду, которую спасателям легче заметить. Широков подчеркнул, что заметить человека в темной одежде, а тем более в камуфляже, на фоне зелени очень сложно. Также с собой в лес обязательно нужно взять заряженный мобильный телефон.
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