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17:09

Из подмосковных лесов с начала года спасатели вывели 11 человек

безопасность

17:09

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Поисково-спасательные подразделения и добровольцы с начала года вывели из лесов Московской области 11 заблудившихся.

"Поисковые работы были проведены оперативно, без негативных последствий для жизни и здоровья потерявшихся", – цитирует Агентство "Москва" вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.

В зимнее время года, как правило, теряются любители зимних видов спорта – лыжных прогулок, поездок на снегоходе.

Если человек потерялся, он должен незамедлительно позвонить по номеру 112.

Большинство потерявшихся людей выводят в течение нескольких часов с момента сигнала. Помогает в этом функция геопозиционирования в системе 112. Благодаря ей человека могут сориентировать на выход из лесного массива или направить поисковый отряд. Телефон заблудившегося должен быть исправен и заряжен, чтобы спасатели могли определить географические координаты. Также в системе 112 предусмотрен раздел "Связанные контакты".

Спасатели рекомендуют, отправляясь в лес, взять с собой свисток, фонарик, еду и воду, а также заряженный мобильный телефон и медикаменты, надеть яркую одежду по погоде. Кроме того, нужно предупредить близких о своем маршруте и примерном времени возвращения.

безопасность

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