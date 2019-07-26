Что делать, если вы заблудились в лесу – советы МЧС

Лето в этом году дождливое, и грибники массово выезжают в лес, чтобы собрать богатый урожай. Но не все горожане умеют ориентироваться в непривычной природной среде. Только за одну июльскую неделю в лесу потерялось более 600 человек. Треть из них не смогли найти выход из зеленых массивов Подмосковья. Вместе с МЧС рассказываем, как правильно подготовиться перед походом за грибами и что делать, если вы потерялись в лесу.

Как подготовиться к выходу в лес

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

"Важнейшие из вещей, которые нужно взять с собой в лес, – это сотовый телефон и, при наличии, GPS-трекер", – говорит замначальника Управления МЧС по ТиНАО Максим Серебренников. Также необходимо взять теплые вещи: кофту, куртку, шапку и непромокаемую обувь. Если случится ситуация, что вы не сможете выйти из леса до ночи, дополнительная одежда позволит не замерзнуть в темное время суток. Лучше выбирать яркую – она также поможет быстрее увидеть вас с воздуха на открытой местности.

Помимо этого, желательно захватить свисток и спички, но напомним, что разведение костров в лесу запрещено и опасно. Ну уж если произошла критическая ситуация, и вам пришлось развести костер, важно не доводить его до открытого горения, а использовать только дым как опознавательный знак. Для создания эффекта тления берите мокрую траву и мокрые листья, чтобы производилось больше дыма.



Инженер лесного хозяйства и лесник со стажем Андрей Ломов советует положить в рюкзак легкую по весу, но высококалорийную еду, например, пару шоколадок. Это поможет быстро восстановить силы в случае, если вы заблудились и устали идти. Также пригодится пара обычных пакетов. Промочив ногу, можно будет ее обсушить, обмотать пакетом, а сверху надеть даже мокрый носок и сапог – нога все равно останется сухой.



Также при походе в одиночку важно оповестить кого-то из родных и знакомых, в какой лес вы собираетесь, с какой стороны будете заходить и в каком направлении двигаться. Но лучше ходить за грибами хотя бы вдвоем или небольшой группой. Если с вами что-то случится – напоретесь на ветку, укусит оса или застрянете в болоте – друг всегда придет на помощь.

Что делать, если потерялся в лесу

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Старые методы, по которым раньше учили в советских школах, – ориентация по мхам, которые должны указывать на север, и по муравейникам, у которых пологая сторона "смотрит" на юг, – на самом деле на практике не работают.



Максим Дьяков эксперт по грибам, сотрудник факультета биологии МГУ Муравейники и мхи в принципе "работают", если вы осмотрите в среднем сто стволов, но в быту это не действует ни разу.

"Если вы заблудились, главное – не паниковать", – предупреждает Максим Серебренников. "Нужно остановиться и подумать, откуда вы пришли, не слышно ли каких-то криков, шума от машин или лая собак. Выйти к людям обычно помогают различные звуки: работающие двигатели мимо проезжающих автомобилей, рядом проходящие шоссе, поезд, собаки".

В случае, когда вы не знаете дорогу назад, но уверены, что вас точно будут искать, необходимо оставаться на месте, чтобы облегчить поиск другим. Если ищете дорогу сами, то старайтесь не петлять, ориентируйтесь по солнцу в ясный день. Вам повезет, если удастся выйти на линии электропередач. Идите вдоль ЛЭП в любую сторону, они всегда выведут к людям.



Максим Серебренников замначальника Управления МЧС по ТиНАО Если связь в телефоне потеряна, то в любом случае можно дозвониться по номеру 112.

Чтобы вас смогли найти, в МЧС рекомендуют подавать любые звуковые сигналы: использовать свисток или при его отсутствии стучать по деревьям палками, шуметь как можно больше. При этом агрессивных лесных животных лучше сторониться и не попадать на их тропы. Они отличаются от людских тем, что ветки вдоль звериной тропы расположены более низко к земле.

Разводить костер можно, только когда больше нет других способов согреться и вы замерзаете. В темное время суток старайтесь не передвигаться, так можно получить травмы. Лучше выберите для ночлега высокое и сухое место, желательно у большого дерева. В качестве настила подойдет лапник: отломайте ветки у ближайших деревьев и сложите их у ствола. Сами расположитесь спиной к дереву, чтобы видеть обстановку вокруг. И главное, если вы уже развели костер, не засыпайте. Необходимо поддерживать его в состоянии тления всю ночь, чтобы вас легче было найти.

Как ищет МЧС

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

"Если вы уже оповестили каким-то образом либо спецслужбы, либо своих родных, то в любом случае вас уже вышли искать. И если вы уснете, то как минимум на 50 процентов будет сложнее вас найти, так как вы не услышите крики тех поисковиков, которые вышли к вам на помощь", – говорит Серебренников.

Экономьте заряд батареи телефона, ведь неизвестно, когда вам удастся выйти из леса, а телефон еще понадобится для связи с МЧС или даже в качестве фонарика.





Максим Серебренников замначальника Управления МЧС по ТиНАО Если сотовый телефон не сел, то необходимо минимально сократить количество разговоров даже с родственниками и оставить свой заряд телефона исключительно для спецслужб, для поиска вас на местности.

При получении сигнала о том, что в лесу пропал человек, МЧС сначала определяет квадрат поиска, откуда человек заходил. К поиску подключаются и другие службы, у которых заключены соглашения с МЧС. На место выдвигаются отряды поисковиков, и начинаются поиски по заданному квадрату. Помимо этого, подключаются все возможные силы: с воздуха мониторят вертолеты группы "Ангел", на земле включаются звуковые сигналы пожарных автомобилей и УВД. В Москве совместно с МЧС работает поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт".

Если вы увидели вертолет, постарайтесь максимально привлечь к себе внимание: по возможности нужно выйти на открытую местность, поляну и попасть в поле зрения вертолета. Можно посветить фонариком и направить его на вертолет, чтобы обратить внимание пилотов. Машите руками, кричите. Если услышите сирену или голос человека, идите на звук. МЧС сделает все возможное, чтобы вас найти, но лучше все же не попадать в такие ситуации. Помните, что золотое правила грибника – в одиночку в лес не ходить.