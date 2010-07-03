В подмосковном лесу нашли заблудившуюся многодетную семью

В Подмосковье нашли многодетную семью из пяти человек, заблудившуюся в лесу при сборе грибов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
Инцидент произошел в субботу в лесу рядом с деревней Мелихово в городском округе Чехов. Семья днем отправилась за грибами, а к вечеру, когда стемнело, молодые люди поняли, что потерялись и не смогут самостоятельно выйти из леса.
За помощью к спасателям обратился глава семейства. Он сообщил геокоординаты их местонахождения. На их поиски отправились сотрудники поисково-спасательного отряда Мособлпожспас и аварийно-спасательной группы ЧеховСпас.
В результате семью благополучно вывели из леса. Медицинская помощь никому не понадобилась.
Как грибникам не заблудиться в лесу
Ранее грибник обнаружил в лесу мужчину, которого искали 8 дней. Инцидент произошел рядом с поселком Осаново-Дубовое в городском округе Шатура.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.