В подмосковном лесу нашли заблудившуюся многодетную семью

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Подмосковье нашли многодетную семью из пяти человек, заблудившуюся в лесу при сборе грибов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Инцидент произошел в субботу в лесу рядом с деревней Мелихово в городском округе Чехов. Семья днем отправилась за грибами, а к вечеру, когда стемнело, молодые люди поняли, что потерялись и не смогут самостоятельно выйти из леса.

За помощью к спасателям обратился глава семейства. Он сообщил геокоординаты их местонахождения. На их поиски отправились сотрудники поисково-спасательного отряда Мособлпожспас и аварийно-спасательной группы ЧеховСпас.

В результате семью благополучно вывели из леса. Медицинская помощь никому не понадобилась.

Как грибникам не заблудиться в лесу



Ранее грибник обнаружил в лесу мужчину, которого искали 8 дней. Инцидент произошел рядом с поселком Осаново-Дубовое в городском округе Шатура.