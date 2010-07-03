Турист из России утонул в море на болгарском курорте

Турист из России утонул в районе города Поморие на южном Черноморье Болгарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию Бургуса.

Уточняется, что 72-летний россиянин утонул в результате "мертвого волнения". Аналогичное происшествие произошло на пляже курорта Обзор, где утонул гражданин Украины.

В Генконсульстве РФ в Варне заявили, что проверяют информацию о гибели россиянина. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ране сообщалось, что российский турист 1973 года рождения утонул во время плавания на пляже в Муйне во Вьетнаме. Его тело обнаружили в 100 метрах от берега.

В начале августа сообщалось о гибели трех человек в водах Черного моря во время пятибалльного шторма. Еще 20 человек силам МЧС удалось спасти. В пресс-службе администрации Сочи сообщили, что планируют в будущем во время штормов на пляжах усилить контроль по безопасности.

