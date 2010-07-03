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13:08

Российский турист утонул во Вьетнаме

происшествия за рубежом

13:08

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Фото: depositphotos/boggy22

Российский турист утонул во время плавания на пляже в Муйне во Вьетнаме.

"Факт смерти подтвержден, мужчина 1973 года рождения", – цитирует РБК дежурного дипломата Генконсульства России в Хошимине.

По данным информационного издания Vnexpress, имя погибшего – Александр Колосков. Его тело обнаружили в 100 метрах от берега. Мужчина направился на пляж сразу после завтрака.

С начала текущего года в Турции умерли десятки российских туристов. 28 августа стало известно, что в турецкой больнице умерла двенадцатилетняя россиянка. С ребенком произошел несчастный случай в одном из отелей Бодрума: ее руку засосало в трубу бассейна. Другое ЧП произошло в Турции в июле с 16-летней россиянкой, в результате которого она скончалась. По словам родителей девушки, турецкие врачи не выдали никаких медсправок, а только свидетельство о смерти с указанием причины.

Расследование смертей российских туристов на зарубежных курортах будет контролировать Следственный комитет.

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