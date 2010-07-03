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16:18

Посольство РФ уточнило число пострадавших в Италии

происшествия за рубежом

16:18

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Фото: телеграм-канал Выпускайте Кракена!

Порядка 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Италии. Еще один погиб, сообщает РИА Новости со ссылкой на уточненные данные российского посольства.

В дипмиссии подчеркнули, что среди пострадавших есть граждане РФ и Армении.

"В первом госпитале находятся 12 граждан РФ и два гражданина Армении с травмами легкой степени. Число и личность обратившихся во вторую больницу уточняются", – добавили в посольстве.

Авария, причины которой устанавливаются, произошла утром 22 мая. Автобус с туристами ехал из Флоренции в Сиену.

По информации департамента гражданской защиты и обороны Италии, в автобусе находились 60 человек. Жертвой ДТП стала 40-летняя женщина-гид.

После случившегося движение по развязке автомагистрали Сиена – Флоренция временно перекрыли. Из-за этого образовался километровый затор.

Как уточняют СМИ, разбившийся двухэтажный автобус принадлежит итальянскому туроператору "Европа Вояж".

Автобус с российскими туристами перевернулся в Италии

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происшествия за рубежом

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