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17:58

При пожаре в Куршевеле пострадали 25 человек

происшествия пожар за рубежом туризм

17:58

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Фото: Reuters/TASS

Число пострадавших в результате пожара на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах возросло до 25 человек. Эти данные опубликованы в официальном Twitter-аккаунте префектуры департамента Савойя. По данным российского посольства во Франции, граждане РФ не пострадали.

"Два человека погибли в результате возгорания, их тела обнаружены под завалами. Четыре человека, получившие серьезные травмы, доставлены на вертолете в госпитальные центры. Еще 21 человек получил легкие травмы, им оказана медицинская помощь", – гласит сообщение префектуры.


Пожар произошел в Куршевеле в воскресенье, 20 января, около 04:30 по местному времени (06:30 по Москве). Возгорание началось в здании, где проживали сезонные работники. За несколько часов до этого двое туристов погибли из-за двух разных лавин.

Причина пожара пока неизвестна. Ведется расследование. В сообщении отмечается, что в ликвидации огня участвовали более 130 пожарных и спасателей, а также полиция и жандармерия.

Кроме этого, 20 января произошло ЧП на другом горнолыжном курорте, в Корваре – итальянские Альпы. Погиб российский турист: мужчина упал с балкона отеля. Он был на отдыхе вместе со своей семьей и друзьями. Компания заселилась в три соседних номера, однако уже через 5 минут к стойке регистрации спустилась женщина и сообщила, что ее супруг упал с балкона. Врачи пытались его спасти, но он получил травмы, несовместимые с жизнью.

происшествия пожар за рубежом туризм

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