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12:08 (обновлено 20.01.2019 12:30)

Россиянин погиб на горнолыжном курорте Италии

происшествия за рубежом

12:08

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Фото: ТАСС/Stefano Politi Markovina

Российский турист погиб, выпав с балкона отеля на горнолыжном курорте Корвара в итальянских Альпах, сообщает газета Alto Adige. На отдыхе мужчина был со своей семьей и группой друзей.

Как рассказал директор гостиницы, компания заселилась в три соседних номера, спустя пять минут к стойке регистрации спустилась женщина, которая сообщила, что ее супруг упал с балкона.

Она рассказала, что муж хотел пошутить, попав из одной комнаты в другую через балкон, но не удержался на ограждении. Сотрудники отеля, а позже и медики в течение получаса пытались вернуть россиянина к жизни, но безуспешно. Он получил травмы, не совместимые с жизнью. По данным издания, трагедия случилась за день до его 42-го дня рождения.

Тело мужчины пока еще находится в отеле. У его жены назначена встреча с представителями местного похоронного бюро. Ей оказывают всю возможную поддержку. В российском генконсульстве в Милане также сообщили, что в курсе происшествия и заняты этой ситуацией.

Гибель россиянина – уже третий несчастный случай в Корваре за день. За несколько часов до этого двое туристов погибли из-за двух разных лавин.

В то же время два человека стали жертвами пожара на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах. Возгорание произошло в здании, где проживали сезонные работники.

Серьезные ранения в результате пожара получили четыре человека, еще 10 человек получили легкие ранения. Причина произошедшего в настоящее время неизвестна. Пожар потушили.

происшествия за рубежом

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