Младенец утонул в ванне на юго-востоке столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ребенок утонул в наполненной ванне в одной из квартир на юго-востоке столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла 10 сентября в Текстильщиках. Погибший – мальчик, который родился в октябре 2018 года. "Мать ребенка пояснила, что оставила малыша в ванной комнате, а сама пошла на кухню", – рассказал собеседник издания.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Ранее сообщалось, что трехлетний ребенок из России утонул в бассейне одного из домов в западной части Кипра. По факту произошедшего полиция организовала проверку, сейчас устанавливаются все обстоятельства ЧП.

