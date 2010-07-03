Подросток-актер сериала "В зоне риска" умер в квартире в Москве

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Полицейские выясняют обстоятельства гибели несовершеннолетнего актера в квартире на юго-востоке Москвы. Об этом Агентству "Москва" рассказал источник в правоохранительных органах.

Информация о смерти ученика 10 класса столичной школы поступила вечером в понедельник, 25 марта. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что скончался 16-летний подросток, зарегистрированный на улице Братиславская.

Правоохранители не обнаружили на теле юноши признаков насильственной смерти. По предварительным данным, он захлебнулся рвотными массами.

Собеседник агентства уточнил, что подросток воспитывался в благополучной семье. Погибший также сыграл эпизодическую роль в сериале "В зоне риска" режиссера Владимира Котта.

