Подросток погиб после катания на тросе

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Под Ростовом-на-Дону погиб подросток, который катался на металлическом листе, привязанном к автомобилю. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Ростовской области.

Инцидент произошел 8 января в Неклиновском районе. За рулем ВАЗ-2107 находился 23-летний молодой человек. Он привязал буксировочным тросом металлический лист к машине и стал катать своего 17-летнего приятеля. Во время движения тот не удержался и упал в овраг. Из-за полученных травм молодой человек погиб на месте.

По факту случившегося проводится проверка. В пресс-службе полиции отметили, что в подобных случаях водитель, который буксирует человека на приспособлениях, прикрепленных к автомобилю, может быть привлечен к уголовной ответственности.