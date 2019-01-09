Подросток погиб после катания на тросе

Под Ростовом-на-Дону погиб подросток, который катался на металлическом листе, привязанном к автомобилю. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Ростовской области.
Инцидент произошел 8 января в Неклиновском районе. За рулем ВАЗ-2107 находился 23-летний молодой человек. Он привязал буксировочным тросом металлический лист к машине и стал катать своего 17-летнего приятеля. Во время движения тот не удержался и упал в овраг. Из-за полученных травм молодой человек погиб на месте.
По факту случившегося проводится проверка. В пресс-службе полиции отметили, что в подобных случаях водитель, который буксирует человека на приспособлениях, прикрепленных к автомобилю, может быть привлечен к уголовной ответственности.
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