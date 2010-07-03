Грудной ребенок утонул в ванне, пока отец говорил по телефону

Фото: Игорь Иванко/Москва 24

Грудной ребенок утонул в наполненной ванне, пока его отец говорил по телефону, сообщает Агентство "Москва".

Тело девятимесячного мальчика нашли в ванной комнате квартиры в центре столицы вечером 16 ноября. Матери в момент происшествия не было дома.

35-летний супруг решил искупать сына: он посадил малыша в ванну и включил воду. Пока она набиралась, мужчина периодически выходил из комнаты. Когда он разговаривал по телефону, прибежали старшие дети и сказали, что их брат утонул.

Когда мать вернулась домой, ее муж делал сыну искусственное дыхание и массаж сердца. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть.

Известно, что это был шестой ребенок в семье. Мама работает воспитателем в детском саду. Соседи отзываются о семье положительно.

Об аналогичной трагедии стало известно на прошлой неделе. 21-летняя москвичка оставила 11-месячного сына в наполненной ванной. Ребенок захлебнулся и погиб. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.