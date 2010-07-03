Пожар произошел на складе с тканями на северо-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пожар произошел в металлическом складском ангаре в столичном районе Ростокино, сообщает Агентство "Москва".

Огонь вспыхнул в двухэтажном ангаре, где хранятся ткани. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

Пожар ликвидирован. Пострадавших в результате ЧП нет.

Ранее сообщалось о гибели троих детей при пожаре в жилом доме в селе Сановка Шиловского района Рязанской области.

Несчастный случай произошел в ночь на 27 октября. Загорелся двухэтажный деревянный дом площадью 100 квадратных метров. В результате здание было полностью уничтожено огнем. После тушения возгорания спасатели обнаружили тела трех детей – двух девочек 2015 и 2019 годов рождения и их брата 2018 года рождения.