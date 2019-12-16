Семерых человек нашли мертвыми в грузовике в Рио-де-Жанейро

В Рио-де-Жанейро в грузовике обнаружили тела семи человек. Об этом сообщает "Газета.ру".

Их обнаружили в припаркованном у отделения пожарной бригады большегрузе в ходе операции правоохранителей в районе Фраде муниципалитета Ангра-дус-Рейс.

Известно, что до этого в этой местности случилась стычка преступных группировок. Полицейские также попали под обстрел. Предполагается, что обнаруженные мертвыми люди могли иметь отношение к бандам, которые были связаны с незаконным оборотом наркотиков.

Отмечается, что с места преступления были изъяты четыре автомата, три пистолета, две гранаты и одно средство радиосвязи.