СК возбудил дело после обнаружения тела девушки на юго-западе Москвы

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Уголовное дело возбуждено после обнаружения тела девушки в квартире на юго-западе столицы, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ГСУ СК по столице.

Сейчас следователи осматривают место происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Тело девушки 1998 года рождения, завернутое в одеяло, обнаружили в квартире жилого дома на улице Академика Виноградова.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 21-летней девушки в ТиНАО. Тело нашли в подъезде дома на улице Самуила Маршака.