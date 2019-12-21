Безработного задержали по подозрению в убийстве женщины в Подмосковье

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В подмосковном Пушкине полицейские задержали безработного мужчину, которого подозревают в убийстве женщины. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полиции пояснили, что больше года назад к ним обратился мужчина с заявлением о пропаже бывшей жены.

20 декабря этого года правоохранителям удалось задержать неработающего гражданина, которого изобличили в преступлении. Отмечается, что 2 июля 2018 года он в результате конфликта с женщиной задушил ее. После он решил скрыть труп и вывез тело в неустановленное место.

В настоящий момент в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.

Ранее двух москвичей задержали по подозрению в убийстве ювелира. Тело мужчины обнаружили на берегу реки Рузы.