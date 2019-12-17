Жительница Тюмени подозревается в убийстве 19-летней дочери из-за ревности

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Жительница Тюмени обвиняется в убийстве своей 19-летней дочери из-за ревности. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Тюменской области.

Информация об убийстве девушки поступила в полицию 15 декабря. По подозрению в совершении преступления была задержана 44-летняя мать погибшей, которая уже была судима за убийство мужа.

Следователи установили, что женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приревновала дочь к своему сожителю, взяла топор и несколько раз ударила им девушку по голове и телу. Пострадавшая умерла на месте от полученных травм. Затем женщина попыталась скрыть следы преступления и закопала тело дочери в огороде, заявили в СК.

В ходе допроса женщина полностью признала свою вину. Проверка по факту укрывательства преступления проводится в отношении ее сожителя. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Ранее трижды судимый житель Новосибирска убил пятилетнюю дочь своей сожительницы, пока та находилась в больнице. Трагедия произошла вечером 1 декабря. 38-летний мужчина, проживавший с женщиной и двумя ее детьми, "в воспитательных целях" нанес девочке множественные телесные повреждения, в результате чего она умерла.

