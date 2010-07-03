СК опубликовал видео допроса отчима убитой пятилетней девочки

Видео: Следственный комитет Российской Федерации

СК опубликовал видео допроса подозреваемого в убийстве пятилетней девочки в Крыму.

"Я раскаялся в тот момент, когда пришел в себя и увидел, что произошло", – сказал мужчина.

Он сообщил, что вывозил тело падчерицы, уложив ее на заднее сиденье автомобиля. Также на записи запечатлен момент, когда обвиняемый показывает правоохранителям канаву, в которой он закопал тело. О мотивах преступления не сообщается.

Ребенок пропал в селе Кропоткино Раздольненско района Крыма 12 ноября. Волонтеры и полицейские изначально располагали данными, что девочка якобы ушла из дома и не вернулась.

Утром в пятницу, 15 ноября, в СК заявили, что тело ребенка найдено. Мужчина признался, что убил падчерицу и тело спрятал в земле. Чтобы создать себе алиби, он забрал документы детей из детсада и попытался выехать с младшим сыном за границу. После того, как ему это не удалось, он обратился в полицию по поводу исчезновения падчерицы.

