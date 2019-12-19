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Происшествия

17:10

Двое москвичей задержаны по подозрению в убийстве ювелира

происшествия криминал

Фото: СК РФ

Два москвича задержаны по подозрению в убийстве мужчины, тело которого обнаружили на берегу реки Рузы, сообщает RT.

Задержанными оказались мужчины 1966 и 1980 годов рождения. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Тело без головы и кистей рук обнаружили 13 декабря на берегу реки Рузы вблизи деревни Шорново. Погибшим оказался 53-летний ювелир из Одинцовского городского округа.

Как полагает следствие, 24 ноября он пришел в один из московских торговых центров к своим знакомым. В ходе конфликта один из мужчин нанес потерпевшему множество ножевых ранений.

Затем подозреваемые положили фрагменты тела в сумки, вынесли из торгового помещения и вывезли в Рузский городской округ к берегу реки.

Ранее 17-летнему подростку из Красноярского края вынесли приговор по делу об убийстве ребенка. По данным следствия, он отвел 9-летнего мальчика в безлюдное место, сильно избил и оставил без возможности быть обнаруженным.

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