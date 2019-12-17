В Переславле задержали депутата по подозрению в убийстве – СМИ

Фото: официальный сайт органов местного самоуправления городского округа г. Переславля-Залесского

В Переславле-Залесском полицейские задержали по подозрению в убийстве председателя фракции партии "Единая Россия" в городской думе Владимира Корнилова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя гордумы Сергея Корниенко.

В настоящее время депутат находится в следственном отделе. Комментариями следствия агентство пока не располагает.

Накануне вечером Корнилов вышел из фракции и написал заявление о досрочном сложении депутатских полномочий. Этот вопрос будет рассматриваться на внеочередном заседании городской думы Переславля.

Ранее сотрудники ФСБ задержали бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева. Его обвиняют в махинациях с земельными участками при строительстве школы в микрорайоне Парковом. Кроме того, отмечается, что силовиками был задержан депутат Челябинской городской думы Сергей Селещук. Его считают соучастником экс-мэра.

