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Происшествия

12:51

ФСБ задержала банду террористов и вербовщиков

происшествия

Фото: ТАСС/Снимок с видео/ЦОС ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ и МВД России задержали в Москве и Челябинске двух главарей и семь активных участников запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"По указанию зарубежных эмиссаров МТО задержанные лица проводили целенаправленную работу по распространению на территории РФ идеологии террористической организации, нацеленной на свержение насильственным путем действующей власти", – подчеркнули в ФСБ.

По данным спецслужб, злоумышленники вербовали в свои отряды местных мусульман и находящихся в России трудовых мигрантов.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Москве, Республике Татарстан и Тюменской области сторонников запрещенной на территории России исламистской организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

По данным ФСБ, злоумышленники формировали в регионах сетевые закрытые террористические структуры, решали вопросы финансирования, распространяли террористическую идеологию и вербовали местных мусульман.

Директор ФСБ РФ Александр Бортников ранее сообщил, что правоохранительные органы РФ с начала года предотвратили порядка 40 терактов, ликвидировали около 50 террористических ячеек, планировавших атаки в различных регионах РФ.

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