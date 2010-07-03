ФСБ задержала девять членов организации "Хизб ут-Тахрир"

12:47
Фото: скриншот видео телеграм-канала Агентство "Москва"
Сотрудники ФСБ задержали в Москве, республике Татарстан и Тюменской области сторонников запрещенной на территории России исламистской организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.
"В рамках проведенной специальной операции на территории города Москвы, республики Татарстан и Тюменской области пресечена деятельность двух главарей и семи участников запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", – говорится в сообщении.
По данным ФСБ, злоумышленники формировали в регионах сетевые закрытые террористические структуры, решали вопросы финансирования, распространяли террористическую идеологию и вербовали в свои ряды местных мусульман.
Директор ФСБ РФ Александр Бортников ранее сообщил, что правоохранительные органы РФ с начала года предотвратили порядка 40 терактов, ликвидировали около 50 террористических ячеек, планировавших атаки в различных регионах РФ.
В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали двух участников запрещенной в РФ организации "Исламское государство". На их след спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской террористической ячейки. При задержании силовики обнаружили взрывчатку, детонаторы и боеприпасы.
В июле Московский окружной военный суд приговорил к лишению свободы на сроки от 10 до 15 лет в колонии строгого режима трех членов запрещенной в РФ группировки ИГ. Их признали виновными в подготовке нескольких терактов на территории Москвы и Подмосковья. При задержании, которое произошло летом прошлого года, они пытались уничтожить составляющие взрывчатых веществ.
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