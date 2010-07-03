Бывший мэр Челябинска задержан ФСБ

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Федеральная служба безопасности РФ произвела задержание бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева. Об этом сообщает портал cheltv.ru.

Сотрудники ведомства задержали чиновника в Магнитогорске. Известно, что его обвиняют в махинациях с земельными участками при строительстве школы в микрорайоне Парковом.

Кроме того, отмечается, что силовиками был задержан депутат Челябинской городской думы Сергей Селещук. Его считают соучастником экс-мэра.

Евгений Тефтелев занимал пост главы Челябинска с декабря 2014 года. Должность покинул в ноябре прошлого года, после чего был назначен вице-губернатором Челябинской области. В апреле нынешнего года новый глава региона Алексей Текслер отправил Тефтелева в отставку.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала банду террористов и вербовщиков. Мероприятия прошли в Москве и Челябинске.