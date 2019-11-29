За госизмену в Севастополе задержана служащая ЧФ РФ

Фото: ТАСС/ ЦОС ФСБ РФ

Задержанная в Севастополе по подозрению в госизмене россиянка – гражданская служащая Черноморского флота России, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. О задержании подозреваемой в пятницу утром объявила ФСБ России.

Незадолго до этого сообщалось, что Ленинский районный суд Севастополя заключил под стражу фигурантку дела о шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины. Об этом сообщил ТАСС.

"Заключили под стражу на два месяца", – заявили в суде.

Ранее стало известно, что в Севастополе задержали россиянку, подозреваемую в сборе секретных военных сведений для украинской разведки. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на ФСБ России.

"ФСБ по подозрению в госизмене в Севастополе задержала гражданку России, которая была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера", – заявили в ведомстве.

Ранее Мосгорсуд постановил оставить в СИЗО гражданина США, Ирландии, Канады и Великобритании Пола Уилана. В Российской Федерации мужчину подозревают в шпионаже. Наказание по данному правонарушению составляет от 10 до 20 лет лишения свободы.

