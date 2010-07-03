Осужденный в России за шпионаж Берг передан властям Норвегии

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Литва заявила, что обменяла двух российских граждан на двух литовцев и норвежца. Об этом сообщает РИА Новости.

Обмен прошел на русско-литовской границе. В Российскую Федерацию переехали двое россиян, в обратном направлении проследовали двое граждан Литвы. Кроме того, из РФ выслали отставного инспектора погранслужбы Норвегии, осужденного в России за шпионаж. Мужчину передали представителям королевства на территории Литвы.

"Мы последовательно работали над возвращением Фруде Берга домой с момента его ареста", – подчеркнула премьер Норвегии Эрна Сульберг

Ранее сообщалось, что президент Литвы Гитанас Науседа помиловал россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, обвиненных в шпионаже. В документе на сайте литовского президента уточняется, что Науседа помиловал двух россиян в соответствии с рекомендацией Комиссии по помилованиям.