Президент Литвы помиловал двух осужденных за шпионаж россиян

Фото: ТАСС/АР/Jason DeCrow

Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал граждан России Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, осужденных за шпионаж в пользу РФ. Об этом сообщается на сайте президента Литовской Республики.

"Помилование предоставлено в соответствии с рекомендациями комиссии по помилованию и на основании принятых парламентом поправок к Уголовному кодексу (Литвы. – Прим. ред.), предоставляющих главе государства такое право", – отметили в пресс-службе.

На прошлой неделе в Литве были внесены некоторые изменения в Уголовный кодекс, которые оговаривают процедуру обмена осужденных за шпионаж с другими государствами.

В 2017 году Сергей Моисеенко был приговорен к 10,5 годам заключения по обвинению в шпионаже в пользу России. Николая Филипченко в этом же году приговорили за содеянное к 10 годам лишения свободы.

В октябре сообщалось, что Литва и Россия договорились обменяться осужденными за шпионаж лицами. Отмечалось, что в соглашение об обмене, помимо российских и литовских граждан, включен осужденный в России поданный Норвегии Фруде Берг.

За государственную измену в России можно получить от 12 до 20 лет лишения свободы, а также с отягощениями в виде штрафов (до 500 тысяч рублей) и последующим ограничением свободы (лишением некоторых гражданских прав) на срок до двух лет.

В действующей редакции УК государственная измена трактуется в трех формах: шпионаж, выдача государственной тайны иностранному государству, оказание помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ.

