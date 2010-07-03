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Политика

14:33

Нарышкин заявил о зеркальных мерах на помилование россиян в Литве

политика

Фото: ТАСС/Александр Щербак

В Службе внешней разведки РФ допустили возможность зеркального ответа на помилование Литвой двух россиян.

"По моим данным, будут зеркальные меры", – цитирует "Интерфакс" главу управления Сергея Нарышкина.

Ранее сообщалось, что президент Литвы Гитанас Науседа помиловал граждан России Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, осужденных за шпионаж в пользу РФ.

Литва считает Филипченко агентом ФСБ, который в составе организованной группы пытался завербовать работников департамента охраны руководства страны и установить оборудование для прослушки в кабинете президента Дали Грибаускайте.

Агентство BNS считает, что Москва в ответ должна выдать Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса. Первый получил 13 лет по обвинению в госизмене, второй – 12 лет за шпионаж.

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