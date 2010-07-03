Российских пограничников задержали в Литве

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Двух вооруженных сотрудников пограничной службы ФСБ России задержали на территории Литвы, сообщает телеканал LNK.

Уточняется, что инцидент произошел в Ниде в пятницу, 23 августа.

Российские пограничники с пистолетами зашли на территорию Литвы на полкилометра. Задержанные утверждают, что реагировали на нарушение границы и зашли на территорию страны непреднамеренно, рассказал замглавы Службы охраны государственной границы Литвы Видас Мачайтис.

Он объяснил инцидент неопытностью россиян.

Ранее стало известно, что пограничный отряд по региону Кайнуу Погранохраны Финляндии расследует факт незаконного пересечения российско-финской границы мужчиной с российским гражданством. В связи с произошедшим финская сторона взаимодействовала с финской полицией и с пограничными властями России. Личность задержанного пока не называется.

