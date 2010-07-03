Гражданин РФ незаконно пересек границу Финляндии

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Пограничный отряд по региону Кайнуу Погранохраны Финляндии расследует факт незаконного пересечения российско-финской мужчиной с российским гражданством. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на финских пограничников.

"Пограничный отряд проводит расследование преступления, связанного с предполагаемым незаконным пересечением границы к северу от пограничного пункта Куусамо 19 мая. За время следствия подозреваемый россиянин запросил убежище в Финляндии", – сказано в сообщении.

Запрос будет рассматривать миграционная служба Финляндии. В связи с произошедшим финская сторона взаимодействовала с финской полицией и с пограничными властями России. Личность задержанного пока не называется.

