Первый замруководителя СК по Свердловской области задержан за взятку

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Первый заместитель руководителя Следственного комитета по Свердловской области Михаил Бусылко задержан за взятку в 18 миллионов рублей. Также правоохранители задержали адвоката адвокатской палаты Владимирской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

По ее словам, следователь обещал за взятку закрыть уголовное дело.

"Бусылко предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ ("Получение взятки"), адвокату – по статье 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве")", – сказала Петренко.

Официальный представитель СК РФ подчеркнула, что они были задержаны с поличным, сотрудниками УФСБ России по Свердловской области.

Расследованием дела занимается центральный аппарат СК.

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