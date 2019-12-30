Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

01:02

В московском отеле нашли тело девушки в наручниках – СМИ

происшествия криминал город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тело девушки, одна рука которой была прикована к кровати наручниками для ролевых игр, нашли в мини-гостинице в Тверском районе столицы.

По информации телеканала РЕН ТВ, следов насилия на теле 27-летней погибшей не обнаружено. Номер был оформлен на ее имя. Отмечается, что в комнате нашли пакет с неизвестным веществом.

В то же время, по данным газеты "Московский комсомолец", кроме одежды, и бокала вина, каких-либо посторонних предметов в комнате не было.

Известно, что девушка прибыла в отель вместе со спутником около 05:00 28 декабря. Они сняли номер до 10:00. Мужчина ушел примерно через полтора часа. В данный момент его разыскивают правоохранители.

Со слов администратора отеля, девушка была гражданкой Украины, но у нее имелась московская регистрация. Причину гибели определит экспертиза.

25 декабря тело женщины с признаками насильственной смерти и пакетом на голове обнаружили в Басманном районе столицы. Также у нее были связаны руки и ноги. По подозрению в убийстве задержан брат погибшей.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика