В московском отеле нашли тело девушки в наручниках – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тело девушки, одна рука которой была прикована к кровати наручниками для ролевых игр, нашли в мини-гостинице в Тверском районе столицы.

По информации телеканала РЕН ТВ, следов насилия на теле 27-летней погибшей не обнаружено. Номер был оформлен на ее имя. Отмечается, что в комнате нашли пакет с неизвестным веществом.

В то же время, по данным газеты "Московский комсомолец", кроме одежды, и бокала вина, каких-либо посторонних предметов в комнате не было.

Известно, что девушка прибыла в отель вместе со спутником около 05:00 28 декабря. Они сняли номер до 10:00. Мужчина ушел примерно через полтора часа. В данный момент его разыскивают правоохранители.

Со слов администратора отеля, девушка была гражданкой Украины, но у нее имелась московская регистрация. Причину гибели определит экспертиза.

25 декабря тело женщины с признаками насильственной смерти и пакетом на голове обнаружили в Басманном районе столицы. Также у нее были связаны руки и ноги. По подозрению в убийстве задержан брат погибшей.