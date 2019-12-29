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Москва 24

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Происшествия

13:35

СК возбудил дело после убийства ребенка на востоке Москвы

происшествия

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства девочки на востоке Москвы. Об этом говорится на сайте СК РФ.

По данным следствия, 27 декабря было обнаружено тело девочки 2017 года рождения с признаками насильственной смерти от механической асфиксии. В этот же день был задержан подозреваемый в преступлении мужчина 1964 года рождения.

По факту происшествия возбуждено дело по статье "Убийство малолетнего". В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятия, устанавливаются подробности инцидента. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В начале декабря жителя Новосибирска задержали по подозрению в убийство пятилетней дочери своей подруги. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

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