В подмосковных Мытищах нашли сумку со скелетом человека

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Останки человека в спортивной сумке обнаружили в городском округе Мытищи. Об этом сообщает главное следственное управление СК России по Московской области.

Брошенная сумка с останками была найдена накануне в лесополосе рядом с поселком Нагорным. На место выехали следователи и криминалисты. Эксперты выяснили, что с момента смерти человека прошло около года. Для установления точных причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данному факту начала доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее останки человека обнаружили в столичном районе Люблино во время ремонта ресторана. Скелет нашли во время ремонта пола. По предварительным данным, останки пролежали там более 10 лет.

