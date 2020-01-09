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Происшествия

11:58

Школьница подозревается в жестоком убийстве матери в Омске

происшествия

Фото: СК РФ

Следователи возбудили уголовное дело после убийства 43-летней женщины в Омске. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

По данным СК, в преступлении подозреваются 15-летняя дочь убитой и ее друг. Трагедия произошла в ночь с 30 на 31 декабря. Женщина вернулась домой после работы и обнаружила свою несовершеннолетнюю дочь вместе с ее 19-летним другом.

Мать девочки пригрозила написать заявление в полицию на молодого человека. Тогда, по версии следствия, друг школьницы взял нож и нанес женщине несколько ударов, а затем на собственную мать набросилась и девочка. Отмечается, что на теле погибшей судмедэксперты насчитали более 30 ножевых ранений.

Женщина успела позвонить знакомой и попросить о помощи, однако спасти ее врачам не удалось, она скончалась в больнице.

В настоящее время расследование этого уголовного дела продолжается. Подозреваемые находятся под стражей.

Ранее суд в Башкирии приговорил жительницу Стерлитамака к 15 годам колонии за убийство дочери из-за плача и истязание сына-инвалида. Осужденная регулярно употребляла алкоголь, систематически истязала своих детей, запрещала им перемещаться по квартире и не кормила.

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