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Москва 24

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Происшествия

17:14

Жительницу Башкирии осудили на 15 лет за убийство дочери

суды происшествия криминал

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Суд в Башкирии приговорил жительницу Стерлитамака к 15 годам колонии за убийство дочери из-за плача и истязание сына-инвалида. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет РФ.

"Ночью 7 июля 2018 года женщина, не выдержав плача девочки, нанесла ей телесные повреждения, от которых ребенок скончался. Чтобы избежать ответственности, осужденная пыталась обвинить в убийстве своего сожителя. Суд приговорил ее к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с последующим ограничением свободы на один год", – заявили в управлении.

В ходе следствия было установлено, что осужденная регулярно употребляла алкоголь, систематически истязала своих детей, запрещала им перемещаться по квартире и не кормила. Женщину судили за истязание, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей и за убийство.

В начале декабря сообщалось, что трижды судимый житель Новосибирска убил пятилетнюю дочь своей сожительницы, пока та находилась в больнице. Мужчина избил ребенка "в воспитательных целях". Девочка скончалась от побоев.

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