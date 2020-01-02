Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

06:09

Полицейские застрелили мужчину при нападении с монтировкой на Урале

происшествия

Фото: depositphotos/blinow61

Сотрудники полиции в городе Камышлов Свердловской области убили пьяного мужчину, который напал на них с монтировкой, передает РИА Новости.

Как сообщили журналистам в областном управления МВД, полиция приехала по вызову на семейный скандал. Супруга мужчины 1986 года рождения заявила, что погибший причинил ей телесные повреждения, в пьяном виде бил и душил.

Когда полицейские прибыли на место, мужчина вышел из дома и хотел атаковать полицейских. Прапорщик предупредил, что выстрелит, но мужчина не остановился. После этого он сделал предупредительный выстрел в воздух.

Затем сотрудник правопорядка выстрелил в нападавшего. Прибывшие на место медики доставили мужчину в больницу, где он скончался. Собранные по факту инцидента материалы направлены в Следственный комитет.

Официальный представитель МВД Ирина Волк ранее сообщила, что при нападении на пост ДПС в городе Магас в Ингушетии погиб сотрудник полиции.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика