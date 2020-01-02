Полицейские застрелили мужчину при нападении с монтировкой на Урале

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Сотрудники полиции в городе Камышлов Свердловской области убили пьяного мужчину, который напал на них с монтировкой, передает РИА Новости.

Как сообщили журналистам в областном управления МВД, полиция приехала по вызову на семейный скандал. Супруга мужчины 1986 года рождения заявила, что погибший причинил ей телесные повреждения, в пьяном виде бил и душил.

Когда полицейские прибыли на место, мужчина вышел из дома и хотел атаковать полицейских. Прапорщик предупредил, что выстрелит, но мужчина не остановился. После этого он сделал предупредительный выстрел в воздух.

Затем сотрудник правопорядка выстрелил в нападавшего. Прибывшие на место медики доставили мужчину в больницу, где он скончался. Собранные по факту инцидента материалы направлены в Следственный комитет.

Официальный представитель МВД Ирина Волк ранее сообщила, что при нападении на пост ДПС в городе Магас в Ингушетии погиб сотрудник полиции.