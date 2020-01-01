МВД заявило о гибели полицейского при нападении в Ингушетии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что при нападении на пост ДПС в городе Магас в Ингушетии погиб сотрудник полиции.

По ее словам, был убит старший лейтенант полиции Зелимхан Кокорхоев. Отмечается, что у него остались жена и четверо несовершеннолетних детей.

Вечером 31 декабря было совершено нападение на сотрудников полиции на посту ДПС при въезде в Магас. Пострадали три сотрудника полиции.

Неизвестные на автомобиле сбили стоявшего у дороги полицейского, а затем с ножами напали на экипаж ДПС. Полицейские открыли по ним огонь.

По предварительным данным, двое нападавших ликвидированы. В Магаса отменили концерт и фейерверк по случаю празднования Нового года.