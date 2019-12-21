Полицейского ранили из пистолета в Саратове

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В Саратове задержан мужчина, подозреваемый в нападении на сотрудника полиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областное управление СК России.

Инцидент произошел в Заводском районе города. Сотрудник патрульно-постовой службы получил огнестрельное ранение и был госпитализирован в больницу. Подозреваемый в нападении был задержан.

По данным местных СМИ, полицейский получил ранение при задержании двоих подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, у одного из которых оказался пистолет.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

На месте происшествия работают оперативники. К расследованию преступления подключены наиболее опытные следователи и криминалисты регионального СК.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после драки в Апатитах, где группа подростков напала на двух сотрудников полиции.

