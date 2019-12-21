В Бурятии сотрудников полиции обвинили в убийстве 17-летней давности

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Бурятии действующего и бывшего сотрудников полиции задержали по подозрению в убийстве 17-летней давности. Об этом информирует сайт следственного управления СК России по республике.

В 2002 году у трассы Иркутск – Чита на территории Кабанского района обнаружили тела двух девушек с признаками насильственной смерти. До этого момента преступление было не раскрыто.

Недавно удалось выйти на след предполагаемых убийц. Теперь же полицейских задержал и предъявили им обвинение по статье 105 УК России (убийство двух лиц, совершенное группой лиц с целью скрыть другое преступление).

Так, по версии следствия, сотрудники органов во время застолья поругались с девушками, после чего мужчины зарубили своих спутниц. В настоящее время следствие продолжается.

Ранее полицейские застрелили в Москве угрожавшего им оружием мужчину. Применить табельное оружие им пришлось при задержании преступника, напавшего с ножом на мать.