Толпа подростков избила полицейских под Мурманском

Фото: телеграм-канал Life Shot

В Мурманской области группа подростков напала на правоохранителей. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент случился 20 декабря после школьной дискотеки в городе Апатиты. Девять несовершеннолетних после вечеринки начали распивать спиртное на крыльце, из-за чего была вызвана полиция.

Приехавшие на вызов наряды ППС попытались разогнать молодежь, однако завязалась драка. Школьники повалили одного из сотрудников и стали пинать его ногами. В результате полицейский получил серьезные травмы – сотрясение мозга и, предположительно, закрытую черепно-мозговую травмы. Другой сотрудник отделался ударами по голове.

Позже хулиганы были задержаны. В настоящее время к делу подключились следователи СК России.

Ранее сообщалось, что компания вооруженных парней напала на охранника столичного McDonald's. Они распылили в него газ из баллончика и угрожали оружием.