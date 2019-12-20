Компания вооруженных парней напала на охранника столичного McDonald's

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

В Москве компания вооруженных молодых людей напала на охранника ресторана McDonald's. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 18 декабря на улице Сергия Радонежского. По словам охранника, группа парней шумно вела себя в ресторане. Он сделал им замечание, на что один из посетителей достал пистолет и стал угрожать.

"Также кто-то из компании распылил в сторону охранника содержимое газового баллончика", – сообщил источник.

Отмечается, что хулиганы были задержаны полицейскими. У них изъяли два газовых пистолета, патроны и два газовых баллона. В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего.

Ранее вооруженные мужчины похитили из столичного супермаркета четыре коробки конфет. Инцидент произошел в столичном районе Царицыно.