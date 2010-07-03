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Происшествия

16:49

Вооруженные мужчины похитили из столичного супермаркета четыре коробки конфет

происшествия криминал город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве злоумышленники совершили вооруженное ограбление магазина. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в столичном районе Царицыно. Трое мужчин ограбили супермаркет. Их целью оказались четыре коробки шоколадных конфет.

"Трое мужчин с пистолетом открыто похитили в супермаркете четыре коробки конфет и скрылись в неизвестном направлении", – рассказал источник.

В настоящий момент на месте происшествия работают правоохранители. Обстоятельства произошедшего выясняются. В пресс-службе столичного главка МВД информацию о налете на магазин подтвердили.

Ранее неизвестные совершили разбойное нападение на медицинский центр на востоке Москвы. Они угрожали персоналу пистолетом и распылили газовый баллончик.

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