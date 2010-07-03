Неизвестные совершили разбойное нападение на медцентр на востоке столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция разыскивает двух подозреваемых в разбойном нападении на медицинский центр в районе Косино-Ухтомском на востоке столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Как отмечается, о разбойном нападении в полицию сообщил администратор медцентра, который находится на улице Дмитриевского, доме 11.

"Оперативники выяснили, что в помещение центра вошли двое неизвестных. Угрожая похожим на пистолет предметом, они брызнули из баллончика в лицо администратору, похитили из шкафа принадлежащие организации 5 тысяч рублей и скрылись на автомобиле белого цвета", – говорится в сообщении.

В результате нападения сотрудница центра получила химический ожог глаз и обращалась за помощью в медучреждение. Возбуждено уголовное дело.

Ранее полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на пожилого мужчину на западе столицы. Злоумышленник избил супругов и, угрожая им ножом, потребовал вернуть несуществующий долг 50 тысяч рублей. Затем он украл ключи от машины Mitsubishi Lancer и скрылся.

