Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве пенсионерка подозревается в нападении на сотрудниц отдела по делам несовершеннолетних. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в столичной полиции.

Три сотрудницы полиции пришли в квартиру, где проживает 15-летняя девочка, совершающая мелкие хищения и прогуливающая школу. Дверь сотрудницам открыла мать девочки и предложила пройти на кухню для беседы.

На кухню также прошла 60-летняя бабушка девочки. По словам источника в полиции, она проявляла агрессию к инспекторам и требовала, чтобы они ушли, а затем она схватила рукой за шею одну из сотрудниц и вытолкала ее из квартиры, закрыв входную дверь.

После этого она вернулась на кухню, схватила сумку инспектора, в которой находились документы, а также попыталась отобрать мобильный телефон у другой сотрудницы полиции, добавил источник. Пенсионерка вышвырнула папку с документами за дверь, схватила одну из полицейских за волосы и вырвала серьгу из ее левого уха.

В итоге женщину задержали и доставили в отдел. Сейчас в ее отношении возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее полицейские задержали мужчину, который избил беременную девушку в трамвае до потери сознания. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

